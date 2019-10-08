Gastronomi Festivali ziyaretçilerini ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

, 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Festivali, lezzet düşkünlerine keyifli anlar yaşattı. Gastronomi Festivali, bu yılda dopdolu programıyla lezzet tutkunlarını ağırladı. Ücretsiz düzenlenen festivali ziyaret edenler; keyifli atölyeler ile lezzet yolculuğuna çıkarken, uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenme şansını yakaladı. İki gün boyunca farklı ve sürpriz etkinliklerin yer aldığı festival, İzmir ve Egeli binlerce kişinin katılımıyla ziyaretçi akınına uğradı. İzmirliler, festivalda uzman konuklardan bilgi edindi.