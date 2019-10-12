Andreas Atos iddialı

BUGÜN NELER OLDU

yıldızı Tatos, Altınordu maçı öncesinde iddialı ve umutlu konuştu. Taraftarlarıyla bütünleşip Bursaspor karşısında çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Tatos,dedi. Menemen İlçe Stadı'nın kendilerine olumlu yansıdığını ileten Yunanlı futbolcu, "Atatürk Stadı olimpik bir stadyum, futbol için keyif vermiyor. Menemen öyle değil. Taraftarımızın yarattığı atmosfer bize büyük güç kattı. Sanki yıllardır o stadyumda oynuyoruz. Böyle atmosferi özlemişiz" diye konuştu. Bu arada 20 Ekim Pazar akşamı İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak Altay taraftarı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi Bornova Doğanlar Stadı'nın maraton tribününde yer alacak. Ev sahibi konumunda olan Altınordu geçtiğimiz sezon yapmış olduğu jesti bu sezon da yaptı. Kontenjan sınırlaması koymadı ve maraton tribünü Altay'a verdi.