Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

alıkesır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Burhaniye'de hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)'de, 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursu başladı. 7 Ekim'de başlayan kursa 15 ilden 60 farklı meslek grubunda çalışan 75 kişi katıldı. İlk haftasını tamamlayan kursa katılanlar arasında ünlü oyuncular; Aslıhan Gürbüz ile Elvan Dişli de bulunuyor.anısa Valisi Ahmet Deniz, hafta sonu Şehzadeler ilçesinde bulunan Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan esnafları teker teker ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek hayırlı işler dileyen Vali Deniz, Kumludere Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, çay içip sohbet etti. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşan Vali Ahmet Deniz, çocuklara da oyuncak hediye etti.ürk yumurta ihracatçısının uzun dönemdir girmek istediği ABD pazarına ilk yumurtalar uçakla gönderildi, numune olarak giden ürünün testleri geçmesi halinde ilk etapta 10 konteynerlik ihracat bekleniyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "ABD'ye ilk yumurta sevkiyatı uçak kargoyla yapıldı. Bu ürünler test edilecek. Bu numuneden sonra devamını geleceğini düşünüyoruz. İkinci partide 10 konteynerlik sipariş bekliyoruz" dedi.