İzmır Barosu’na tepki yağıyor

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zmırBarosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı skandal açıklama tepkiler yağıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması için çağrı yapan İzmir Barosu'na, İzmir Avukatları Yüzüncü Yıl Hukukun Üstünlüğü Derneği'nden (İZAV) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Aksay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesi ortadayken ve şehitlerin kanı henüz kurumamışken İzmir Barosu'nun 11 Ekim'de yaptığı bir açıklamada 'terör örgütü ile mücadele' ifadesi bir kez dahi geçmiyor. Baro, 12 Ekim'de 'Terörü lanetliyor ve yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz' başlıklı bir açıklama daha yaptı. 12 Ekim'deki açıklamayla bir geri adım atıldı ancak burada da 'Terörü lanetliyoruz' gibi muğlak bir söylem kullanıldı. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz. PKK/YPG'nin terör örgütü olarak zikredilmesi, BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğu konusunun hukuki tespitinin yapılması gerekirdi" dedi. İZAV Yönetim Kurulu olarak aldıkları karar gereği bu konunun takipçisi olacaklarını aktardı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Ben de bir avukat olarak İzmir Barosunun bir üyesiyim ama açıklamaları beni hiçbir şekilde temsil etmiyor. İzmir Barosunun avukatlar üzerinde salladığı bir Demokles kılıcı var. Benim hakkımda yerel seçimler öncesi yaptığım açıklamadan dolayı disiplin soruşturması devam ediyor. Demoklesin kılıcı gibi sallıyorlar. Ne yaparsanız yapın, siz vatan hainisiniz" dedi.