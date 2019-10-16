Bostanlı’daki yatık binalara tahliye

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Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 35-40 yıllık olan yatık haldeki binalar için harekete geçildi. İzmir Valiliği, uzun yıllardır tehlike saçan eğik binaların mülk sahipleri ile belediye ve kentsel dönüşüm için müteahhitler arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşmadı. Tarafların yıllar süren müzakereleri devam ederken binaları altına çok sayıda kafe ve restoran açıldı. Bostanlı'nın tam merkezinde bulanan binalar için İzmir Valiliği mülk sahiplerine ve Karşıyaka Belediyesi'ne 'tahliye' tebligatı gönderdi. Valilik daire ve dükkanların hemen depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmasını istedi. Binaların bulunduğu alanın 5 hektardan küçük olması nedeniyle riskli alan ilan edilmesindeki sıkıntının devam ettiği öğrenilirken, ev sahipleri ve müteahhitlerin kat sayısı ve metrekare hesabı yüzünden kentsel dönüşüme giremediği belirtildi. Konunun çözümü için Büyükşehir'in o bölgeye özel imar planı yapağı öğrenildi.