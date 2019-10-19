İZTO heyetinin lojistik zirvesi olumlu geçti

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İZMIR Milletvekili M. Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Alsancak Limanı'ndan RoRo seferlerinin yeniden başlatılması, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin lojistik ihtisas organize sanayi bölgesi statüsünde işletilmesi başta olmak üzere sektörle ilgili çeşitli görüş ve talepler paylaşıldı. Elmasoğlu, İzmir'in lojistik potansiyelini artıracak, sektörü uluslararası anlamda rekabet edilebilir hale getirebilecek ülkemizin gerçek anlamda ilk lojistik merkezi niteliğindeki Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ne ilişkin işletme modeli önerisini Bakan Cahit Turhan'a aktardı. Elmasoğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi işletmesinin, İzmir'deki Oda ve Borsalar ile Ege İhracatçı Birlikleri'nce uyum içinde hayata geçirilme çalışmaları devam eden Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile (TDİ- OSB) aynı statüde hayata geçirilebileceğini ifade etti. Bu önerinin kamu ve özel sektör işbirliği açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Bakan Turhan, öneriyi değerlendirmeye alacaklarını söyledi.