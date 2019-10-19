Liseli Deniz Paris’ten bronz madalya kazanarak döndü

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Uluslararası Bilim Olimpiyatları"na hazırlanan öğrenciler, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Paris'te düzenlenen ve kimya alanında yetenekli, iyi eğitim almış 80 ülkeden 320 öğrencinin yarıştığı 51. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda ter döken İzmir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Güner de ülkesine bronz madalya kazandırmanın gururunu yaşıyor.İzmir Fen Lisesi'nde öğretmenlerinin yakından takip ettiği Deniz Güner, "Kimya sevgim annemin dedesinden geliyor. O normalde bir doktordu ama daha çok ilaç senteziyle uğraşıyordu. Küçük yaşlardan itibaren beni de bilime yönlendirdi. Durmadan bir şeyler göstermeye çalışırdı, sürekli ilgimi çekmeye çalıştı. Kimya ile alakam oradan başlıyor. İlkokulda farklı farklı maddeleri karıştırmayı çok severdim. Okul hayatım boyunca da hep fen bilimlerine ilgili oldum. Olimpiyat çalışmalarının olduğunu öğrenince hemen dahil oldum çünkü bu anlamda başarılı olacağıma inanıyordum. Türkiye'yi Fransa'da başarıyla temsil ettiğim için gururluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda altın madalya almak. Bilime katkılar sunmak istiyorum" dedi.