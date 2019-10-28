Piyanist Papatya’dan New York’ta konser

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yaşındayken anaokulu öğretmenleri tarafından müziğe olan yeteneği fark edilen 12 yaşındaki Papatya Biter, piyano eğitimi görmeye başladı. 3 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını kazanan Biter, Dr. Demet Eytemiz'in piyano sınıfında eğitimine devam ediyor. Konservatuvara başladığı yıl İtalya'da düzenlenen Piano Talents yarışmasında 3. olarak ilk uluslararası ödülünü alan Papatya, KKTC'de yapılan Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali'nde de Doğu Akdeniz Üniversitesi ödülüne uzanmayı başardı. Papatya Biter, Alanya'dadüzenlenen 17. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda da 3. olarak New York'taki Carnegie Hall'da sahneye çıkmaya hak kazandı.Gençsanatçının öğretmeni Demet Eytemiz, "Jüri, Ruslardan oluşuyordu ve katılımcıların önemli bir bölümü de Rus öğrencilerdi. Papatya piyanoda Ruslarla çok iyi yarıştı ve aldığı sonuçla da bizi mutlu etti. Müzikte bu kadar gelişmiş bir ülkenin öğrencileri ile yarışan öğrencilerimizin başarıları gurur verici. Papatya'nın yaşı henüz çok küçük. Dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Çalışkanlığı, yeteneği ile onu güzel bir gelecek bekliyor" diye konuştu. Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin sevincini yaşadığını dile getiren Papatya Biter ise, "Bir Türk olarak orada sahne almak gurur verici" diye konuştu.