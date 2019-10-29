EÜ Hastanesi yenilenecek

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Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde binaların sağlık hizmetinde aksama olmadan yerinde yıkılıp yeniden yapılacağını bildirdi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Budak, "Üniversite olarak tıpta akademik performans olarak Türkiye birincisiyiz. Yine tıp fakültesi hastanesi olarak Sağlık Bakanlığının Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 96,28 puan alarak 'A Plus Hastane' seçildik. Cumhurbaşkanımız, bizim bu başarılarımızı dikkate alarak hastanenin yerinde yeniden sıfır yapılması için etüt proje anlamında 17 milyon lira ödeneğin tahsis edilmesi talimatını verdi. Hastane binalarının yenilenmesiyle kentin sağlık turizmindeki gelirlerinin de artacak" dedi.