Sol bacağını kaybetti patenle ayağa kalktı

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Suriye'de yaşayan 11 yaşındaki Nur İbrahim, iç savaşta evlerine düşen bir bomba ile annesi İman Hamada ve babası Mahmud İbrahim'i kaybetti. Bombanın bacağına isabet ettiği Nur, enfeksiyon sonucunda sol bacağının dizden aşağısını da kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından, 2 yıl önce dedesi, anneannesi, kardeşleri Cinan (8) ve Şehid (10) ile İzmir'e gelen Nur'un bacağına Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez takıldı. İki yıl boyunca fizik tedavi gören ve Tepecik semtinde İrlandalı Anne O Rorke'un kurduğu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği'nden (TİAFİ) yardım alarak savaşın yaralarını sarmaya çalışan Nur, bir yıldır yürüyebiliyor. Kendisi gibi okula giden kız kardeşleriyle, anneannesi ve dedesinin zor şartlarda büyüttüğü Nur, memleketinden uzakta hayata tutunmaya çalışıyor. Kısa sürede yürümeye başlayıp, tekerlekli sandalyelerden kurtularak hayata bağlanan Nur, son bir aydır hep hayalini kurduğu patenlerle kayarak, özgürce hareket ediyor. Kendisi gibi savaşta yaralanan kız kardeşi Cinan ise, belden aşağısı felç halde, tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını devam ettiriyor. Yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Nur, "Dedem ve kardeşlerimle yaşıyorum, Okula gidiyorum, orada okuyup yazıyorum, Öğretmenimin verdiği ödevleri yapıyorum. Paten kayabiliyorum artık, tekerlekli sandalyede oturmaktan daha iyi. Bu dernekte arkadaşlarımla oyun oynuyorum, paten kayıyorum, güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.Torunlarının yaşadığı olayları unutamadıklarını ifade eden Nur ve kardeşlerine bakan dede Abdülkadir İbrahim (67), "Biz çalışamıyoruz, arkadaşlarımız, komşularımız bize maddi yardım yapıyorlar. Çocuklara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Eşimle birlikte onların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Bize hayır yapan çok insan var. Çocuklar hep anne babaları hakkında konuşuyorlar, onlarla ilgili anılarını anlatıyorlar. Onları hala unutmadılar. Kış geliyor, soba yakabilmek için oduna ihtiyacımız var" dedi. TİAFİ'de gönüllü olarak çalışan, 2012'den beri İzmir'de yaşayan Suriyeli fizik tedavi uzmanı Muhammed Abdüllatif Alsaıravan, Nur'un tekrar ayağa kalkmasında dede ve anneannesinin büyük payı olduğunu söyledi. Alsaıravan, "Savaşta anne ve babalarının öldüğünü gördükten sonra Türkiye'ye gelmişler. Biz Nur'un dedesine fizik tedavi ile ilgili birkaç şey öğrettik. Nasıl egzersiz yaptıracağını, onu yürütmeyi nasıl başarabileceğini gösterdik. Yaşlı olmalarına rağmen Nur'u bu seviyeye çok güzel bir şekilde getirdiler. Yavaş yavaş dengeyi kazandıkça paten kullanmayı da öğrendi. Sağlığında hiç problemi yok" dedi.