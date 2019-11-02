İzmir uzlaşmada zirvede yer alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 2017 yılında yapılan değişiklikle beraber tehdit, dolandırıcılık ve hırsızlık suçları da uzlaştırma kapsamına alındı. Yargı reformuyla beraber iş ve çalışma hürriyetini ihlal, güvenin kötüye kullanılması ve suç eşyasının satın alınması gibi suçlar da uzlaştırma kapsamına alındı. Bu genişleme ile beraber yılda yaklaşık 250 bin dosyada uzlaştırma yapılacağı tahmin ediliyor. 24 Nisan'da başlayan uzlaştırmacı eğitimleri 30 Kasım'a kadar devam edecek. 2018'de düzenlenen ilk sınavın ardından yapılacak ikinci sınavın ne zaman olacağı ise henüz belli değil.İkinci sınava girecek adayların 30 Kasım'a kadar eğitimleri tamamlamış olması gerekiyor. Sınava az bir zaman kaldığı tahmin edilirken İzmirli avukatlar Tuğba Balkan, Uğur Uluocak Acabey, Pakize Pelin Özşahinli ve Özkan Özşahinli, adayların sınav öncesi yararlanabileceği Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Kitabı Soru Bankası kitabını hazırladı. Öte yandan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından edinilen verilere göre 2018'de Türkiye genelinde 208 bin 14 dosyada uzlaşma sağlandı, İzmir uzlaşma sağlanan 15 bin 320 dosya sayısı ile en tepeye yükseldi. 2015 yılında Türkiye genelinde uzlaşma sağlanan dosya sayısı 17 bin 319 iken bu sayı 2016'da 7 bin 817 oldu, 2017'de 223 bin 469'e ve 2018'de de 208 bin 14'e yükseldi. 2018 yılında uzlaşma sağlanan dosya oranı yüzde 81 olurken, uzlaşma sağlanamayan dosya oranı ise yüzde 19 olarak belirtildi. 2018 yılında uzlaşma bürosuna gönderilen toplam dosya sayısı 497 bin 775, uzlaştırma işlemleri devam eden dosya sayısı 83 bin 724, uzlaşma teklifi olumsuz sonuçlanan dosya sayısı 158 bin 89, uzlaşma sağlanamayan dosya sayısı 47 bin 848 ve uzlaşma sağlanan dosya sayısı da 208 bin 14 oldu. İzmir'de uzlaşma sağlanan dosya sayısı 15 bin 320 oldu.