Alperen Sakin’in babası 3 müfettişi şikayet etti

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Çiğli ilçesinde 15 ağustos 2017'de serviste unutularak yaşamını yitiren Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili Sakin ailesi kreşi denetleyen 3 milli eğitim müfettiş hakkında şikayetçi oldu. Şoruşturma başlatılan milli eğitim müfettişleri N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı. 3- 4 Şubat 2016'da N.K.A. ve S.S.'nin Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nda denetim görevini yaptıktan sonra denetim raporunu hazırladıkları, B.K.'nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi. Sanıklar hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açıldı. sanıklar 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Alperen'in babası Serkan Sakin, "Alperen'in serviste öldüğüne hala inanmıyoruz. Müfettişler, birçok eksiğe göz yumdukları için mahkemeye başvurduk" dedi.