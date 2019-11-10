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Belediyesi ile gönüller buluşuyor

Belediyesi, ile vatandaşın sorunlarını çözüyor. Başkan , “Yönetimin halka ulaştığı bir anlayışımız var” dedi

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Uşak Belediyesi ile gönüller buluşuyor
Uşak Belediyesi tarafından başlatılan ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olan "Gönül Buluşmaları", kentteki farklı mahallelerde aralıksız devam ediyor. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın, belediye idari kadrosunun katılımıyla, ilki Atatürk ve Fevzi Çakmak, ikincisi Dikilitaş Mahallesi, üçüncüsünü de Fatih Mahallesi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar programda sorularına cevaplar verilip, Uşak'a kazandırılacak projelerle ilgili bilgiler aktarılıyor. Yönetime doğrudan ulaşabilen ve sohbet ortamında taleplerini iletebilen mahalle sakinleri ise buluşmadan oldukça memnun. Taleplerini bizzat iletip akıllarındaki sorulara cevaplar aldıklarını dile getiren Uşaklılar, böyle bir etkinlik organize edildiği için hem Uşak Belediyesi idari kadrosuna hem de Başkan Çakın'a teşekkürlerini iletti. Gelen taleplerin anlık olarak not edildiği toplantıların her mahallede gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Çakın, "Halkın ulaşmaya çalıştığı bir yönetim değil, yönetimin ulaştığı bir halk ekseninde hizmet üretiyoruz. Tüm mahallelerin sorunlarının çözülmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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Uşak Belediyesi ile gönüller buluşuyor
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