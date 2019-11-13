Kula evlerinin turizm elçisi

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Zabun, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin güzide örnekleri arasında gösterilen Kula evlerinin tanıtılması için gönüllü elçi olarak yoğun çaba harcıyor. Genelde iki katlı ve avlulu, üst katları sokağa çıkıntılı, üzeri kiremit örtülü olan, özgün ahşap yapısı, alçı ve kalem işi süslemeleriyle geleneksel Osmanlı sanatını temsil eden tarihi Kula evleri, giderek daha fazla ziyaretçiyi kendisine çekiyor. İlçe sakinlerinin "Zabun Hoca" olarak tanıdığı emekli öğretmen Hüseyin Zabun bozulmadan bugünlere kadar gelen ve tarihi dokusuyla birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan tarihi evini, restore ettirdi. Evini ilçeye gelen turistlere açan Zabun, çay, kahve gibi çeşitli ikramlarda bulunduğu ziyaretçilere Kula'nın tarihini, evlerini, peri bacalarını, jeoparkını ve kültürünü tanıtıyor.Tarihi evinde, gönüllü olarak ziyaretçileri kabul ederek ilçenin tarihi evlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatan Hüseyin Zabun, "Evler insanlarıyla beraber güzeldir. Gelen insanların evlerin içini ve içinde yaşayan insanları da görmesi, tanıması için çaba sarf etmekteyim" dedi.