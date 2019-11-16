Kardeş Soyer istifa etti

İZMİR'İ dünya ölçeğinde tanıtmak, şehrin tanıtım politikalarını oluşturmak, kültür ve doğa mirasını yaşatmak amacıyla 2000 yılında kurulan İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nda istifa haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer vakıftaki genel sekreterlik görevinden ayrıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile birlikte değişen vakfın yeni yapısında genel sekreterlik görevine getirilen kardeş Soyer'in konumu tartışmalara neden olmuş, belediye bütçesinden aktarılan 9 milyon TL'lik kaynak da meclis toplantılarında ana gündem maddesi haline gelmişti. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe başta olmak üzere birçok isim kardeş Soyer'in durumunu meclise taşıyarak rahatsızlıklarını bildirmişti.