Quaresma’nın dokunduğu (!) poko 2 hafta daha yok

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SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Poko, en az 2 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacak.Tedavisi süren Poko'nun sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. YEDEKLER ALKIŞ ALDIÖte yandan milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcilerindenSarı-kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.