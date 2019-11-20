Hayriye nine 7 yıl sonra tekrar gördü

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Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yaşayan 3 çocuk ve 3 torun sahibi 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, ileri derecede katarakt nedeniyle 7 yıl önce görme yetisini yitirdi. Başka bir sağlık sorunu bulunmayan fakat inatçı kişiliği nedeniyle çocuklarının ameliyata ikna edemediği Hayriye nine, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Direl'in yaptığı 2 operasyonun ardından yeniden göremeye başladı. Annesinin doktora gitmekten hep kaçtığını anlatan kızı Emine Şekerci, "Annemin yüzde 95'e varan görme kaybı vardı. İkna edip, buraya getirdik. Sağ gözü 1 ay önceki operasyonla açıldı. Sonra sol gözü ameliyatla açıldı" dedi. Hayriye nine ise, "Aynada kendimi gördüm, çok sevindim" dedi.