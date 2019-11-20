Kulübe zarar verdiler

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İZMIR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, "Devletimiz ve Spor Bakanlığımızın tüm çabasına karşın stat yapımını engelleyenler Karşıyaka'ya zaman kaybettirmiştir" dedi. İzmir'de yapımı planlanan üç stat içerisinde ilk ihale edilen ve ilk başlayan inşaatın Karşıyaka stadı olduğunu hatırlatan Erten, "Yapılan itirazlar ve açılan davalar sonucunda maalesef yarım kalmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile devletimizin yapım konusundaki tüm olumlu çabasına ve iki kez ihale edilmesine rağmen itiraz ve davalar nedeniyle inşaat çalışmaları sürekli ötelendi. İtirazlar sonrasında açılan davaya bakanlık ve Karşıyaka Spor Kulübü yanında müdahil olduk, gereken savunmaları yaptık. Uzun ve zorlu hukuk sürecinin bu şekilde sonuçlanması memnuniyet verici. Kaybedilen zamanda hem sportif, hem ekonomik olarak büyük kayıpları oldu. Bunun bir an evvel giderilmesi lazım" şeklinde konuştu.