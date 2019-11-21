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’nin 10. yıl gururu

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Genç Denizli’nin 10. yıl gururu
DENIZLI Büyükşehir Belediyesinin gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirip, geleceğe hazırlanmaları amacıyla hayata geçirdiği "Genç Denizli" projesi 10. yaşına girdi. Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim, spor ve sanatla uğraşan, araştıran sorgulayan ve üreten bir gençlik için çaba harcayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında Genç Denizli projesini hayata geçirdi. Denizli'de bugüne kadar on binlerce gencin hayatına dokunan proje kısa sürede büyük ses getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Denizli'yi "Türkiye'nin En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülü ile mükafatlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Gençlik bizim geleceğimiz, onlar bizim göz bebeğimiz. Bu projeyi, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onları daha donanımlı hale getirmek, milli ve manevi değerlerle donatmak, sanatla bilimle bir araya getirmek için başlattık" dedi.
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Genç Denizli’nin 10. yıl gururu
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