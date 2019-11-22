İlke şifa bulmak için onay bekliyor

İzmir Bornova'da yaşayan Uzun Hasan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İlke Gümü (13), doğuştan gelen spina bifida hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalye kullanan Gümüş, son bir yıldır akülü sandalyeye oturamadığı için yatağa bağımlı hale geldiğini ve 7. sınıfın ikinci döneminden bu yana evde eğitim görmeye başladığını ifade etti. Yatağa bağımlı olmaktan kurtulması için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Gümüş, ameliyatı olabilmek için 70 bin liraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bağış toplayabilmek için kampanya başlatmak isteyen İlke, İzmir Valiliği'nin onayını bekliyor. Gümüş, bir an önce ameliyat olup mezuniyet gecesine katılmak ve LGS'ye sağlıklı bir şekilde girmek istediğini belirtti

AMELIYAT ŞART

Akülü sandalye kullandığı zamanlar rahatça okuluna gidebildiğini dile getiren İlke Gümüş, "O zamanlar istediğim yere gidip gezebiliyordum, oturabiliyordum. İhtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyordum ama son bir senede ağrılarım çok sıklaştığı için artık oturamaz hale geldim. Okula gidip gelemiyorum. Şu anda evde eğitim görüyorum. Arkadaşlarımla gezemiyorum. Benim ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatın maliyeti de 70 bin lira. Bağış kampanyası için valilikten onay bekliyoruz. Bu sene mezuniyetimiz olacak ve mezuniyet gecesine gitmek istiyorum. Arkadaşlarım süslenip gidecek, ben gidemeyeceğim. Bu yüzden üzülüyorum. Bu sene LGS de var. LGS'ye gidebilecek miyim bilmiyorum. Ben hemen ameliyatını olup ilk önce LGS'ye girmek istiyorum daha sonra mezuniyetime gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Valilikten bağış kampanyası için onay beklediklerini belirten anne Yıldız Gümüş ise, "Kızımla çok acılar çektik. Bir an önce ameliyatını olsun, arkadaşları gibi dışarı çıkabilsin istiyorum. Mezuniyet gecesine gitmesini istiyorum" dedi.