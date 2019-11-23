Horoz evinde yükselecek

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, bugün evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Galibiyet serisi yakalayıp yükselişe geçmek istediklerini vurgulayan Özdilek, "Biz gelişirken en önemli ihtiyacımız da kazanmak. Çok dalgalanması olan bir lig oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsabakamız Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız kazanmak üzerine" dedi.

'RODİGOL' GERİ DÖNDÜ

Denizlispor'da ligin 7'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçında takımının en önemli gol silahı olacak.