İzmir’de Sağlıklı Yaşam Şurası başladı

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Üniversitesi (EÜ), "Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası" isimli programa ev sahipliği yapıyor. Başlayan şura, sağlık alanı özelinde disiplinlerarası çalışmalar yürüten öğretim elemanlarını ve dış paydaşların temsilcilerini bir araya getirdi. EÜ Hastane Kampüsü 50. Yıl Spor Salonunda yapılan şuranın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra farklı disiplinlerden 600'e yakın akademisyen, sağlık sektörü çalışanı ve bürokrat katıldı. Şuranın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Ege Üniversitesi; güçlü altyapısı, nitelikli akademisyenleri ile hem sağlık turizmi konusunda hem de Ar-Ge inovasyon alanında ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi. Biliyoruz ki sağlık turizminin temelleri İzmir'de atıldı. İzmir doğasıyla tabiatıyla sağlık yaşamının merkezi olabilecek bir şehir. Yüksek katma değerli turizme önem vermeliyiz" dedi.