Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Egepol’de sağlığına kavuştu

Egepol’de sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Egepol’de sağlığına kavuştu
İZMIR'DE yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Arabacı,kalp atardamarlarında daralma nedeniyle Özel Egepol Hastanesi'ne başvurdu. Klasik yöntemle açık kalp ameliyatı olmak istemediğini ve bu konuda araştırma yaptıktan sonra, Doç. Dr. Cüneyt Narin'le görüşerek, meme altı kesisi ile yapılan baypas ameliyatını olmaya karar verdiğini söyledi. Ameliyattan sonra kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade eden Tevfik Arabacı, tüm Egepol ekibine teşekkür etti. Doç. Dr. Narin, Tevfik Arabacı'nın 3 saatlik bir operasyon ile ve özel bir sistemle kalp damarının yenilendiğini ve kalbe kan akışının sağlandığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Egepol’de sağlığına kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN