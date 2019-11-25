Egepol’de sağlığına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Arabacı,kalp atardamarlarında daralma nedeniyle Özel Egepol Hastanesi'ne başvurdu. Klasik yöntemle açık kalp ameliyatı olmak istemediğini ve bu konuda araştırma yaptıktan sonra, Doç. Dr. Cüneyt Narin'le görüşerek, meme altı kesisi ile yapılan baypas ameliyatını olmaya karar verdiğini söyledi. Ameliyattan sonra kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade eden Tevfik Arabacı, tüm Egepol ekibine teşekkür etti. Doç. Dr. Narin, Tevfik Arabacı'nın 3 saatlik bir operasyon ile ve özel bir sistemle kalp damarının yenilendiğini ve kalbe kan akışının sağlandığını söyledi.