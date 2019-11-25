Hakimliği bıraktı şarkıcı oldu

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Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım (40), yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra şarkıcı olmak için istifa etti. Yıldırım, sözü ve müziği kendisine ait olan "Ambulans" isimli şarkıya çektiği klip ile gündeme geldi. Çektiği klibin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Özkan Yıldırım, "İnsanlar bazen yol ayrımına geliyor. Hayatlarında bir karar vermeleri gerekiyor. Ya size ait olmayan bir hayatı yaşayacaksınız risk almayacaksınız ya da size ait olan bir hayatı yaşayıp riske katlanacaksınız. Klibi geçen hafta sosyal medyada yayınladık. İdealimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.