2020 model gelinlik ve abiyeler görücüye çıktı

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ve Abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir 30 ülkeden gelen yüzlerce sektör temsilcisini ağırladı. Wedding Style Show Nowember kapsamında Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirile defilede İzmir'in önde gelen 25 markası 2020 yılı yeni çizgilerini İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Kazakistan, Rusya, Arazarbeycan, Dubai ve Katar olmak üzere 30 ülkeden gelen sektör temsilcilerine tanıtacak. Yerli ve yabancı yüzlerce girişimci iç ve dış pazara yönelik milyonlarca liralık anlaşmalar imzaladı. Wedding Style Show November'e yıldız yağdı. Defilede birbirinden ünlü isimler isimler podyuma çıktı.