Toplu ulaşımda kadın şoförler fark yaratıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde toplu taşıma araçlarının direksiyonuna geçen kadın şoförler, erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor. Kadın şoförlerden 2 çocuk annesi Fatma Nihal Buruk Keleş (35), otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Biz hep bastırılarak büyüyoruz. Böyle olmamalı. Kadın hakikaten çok güçlü. Biz de toplumda kendimize yer etmek zorundayız. Erkeğin gölgesinde kalmamalıyız" dedi.​ Keleş, "Çocukken, uzak yollara gitmek ve büyük bir araca hükmetmek isterdim. Otobüs kullanmak benim çocukluk hayalimdi. O zaman, 'Ben de bir gün yapacağım' dedim. İzmir'de ilk 'E' sınıfı ehliyet alan kadınlardan biriyim sanırım. Hayallerimi hep öteledim. Sonra bize bu imkanı tanındı. Çocuklarım da büyüyünce bu işe girmeye karar verdim" dedi.