Servisler için kartlı sistem

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İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017 tarihinde 3 yaşındaki Alperen Sakin, okul servisi şoförü ve rehber personlin ihmali sonucu araçta unutularak sıcak havada feci şekilde can verdi. İzmirli bir servis firması, bu tarz durumun tekrarlanmaması için servis araçlarına kartlı sistem zorunluluğu getirdi. Bu sayede öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ve benzer olayların tekrarlanmayacağını söyleyen servis firmasının İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer (38), projenin örnek olması gerektiğinin altını çizdi.Proje hakkında bilgi veren Deniz Kezer, "Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesiyle birçok şey değişti. Olayın ardından her firma kendine çekidüzen vermeye yöneldi. Biz de, daha farklı bir boyutta işin içine daldık ve otomasyon firmamızla ortak çalışarak bir kartlı sistem geliştirdik. Servis araçlarımızın arka kısmına bir kart okuyucu yerleştirirken, şoförlerimize de okutmaları için kartlar verdik. Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün, elindeki kartı okutmak için servisin arkasına gitmesi gerekiyor. Kart okutulmadığı takdirde, okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor ve görevli de hemen şoförü arayarak uyarıyor. Kartın basılmaması durumunda ise şoförler, günlük hak edişlerini alamıyorlar" dedi. Türkiye genelinde 60'ın üzerinde okula servis hizmeti verdikleri araçlarda bu sistemi kulandıklarını belirten Kezer, "Amacımız daha fazla okulda sistemi uygulayabilmek. Umarım projemizle diğer firmalara da örnek oluruz. Amacımız başka Alperenlerin ölmemesi" ifadelerini kullandı. Servis şoförü Bülent Baygel (58) ise velilerin kartlı sistemden dolayı memnun olduklarını söyledi.