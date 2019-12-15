Sarnıç’a 2B müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gaziemir Sarnıç bölgesinde yıllardır süren 2B arazi sahiplerinin sorununun çözüldüğünü açıkladı. Bölgedeki 2B arazilerini kullanan, üstünde ev ve işyeri inşa ettikten sonra yıllardır ikamet eden vatandaşların uzun yıllardır süren haklı tapu mücadelesinin mutlu sonla noktalandığını belirten Nasır, konuyla ilgili hükümet olarak gerekli adımların atıldığını ve büyük bir mağduriyetin giderildiğini söyledi. Nasır, "Vatandaşların adeta kanayan yarası haline gelen soruna seçimlerin ardından hükümet olarak gerekli hassasiyeti gösterdik ve konuyu titizlikle takip ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu süreçte vatandaşlarımızın sorununun çözümü için büyük bir mesai harcadı. Sonuçta hak sahiplerinin talepleri de yerine getirilmiş oldu. Büyük bir sorun da hükümetimiz tarafından çözüme kavuşturuldu" dedi.

DEVİR YAPILACAK

Hak sahiplerine satışların yapılmasıyla ilgili tebligatların gönderilmeye başlandığını hatırlatan Necip Nasır, "3 aylık ödeme süresi sonrasında satış işlemleri sonuçlandırılarak hak sahiplerine tapu devirleri de yapılacak" diye konuştu. Diğer yandan yıllardır çözülemeyen Yakaköy, Çiçekli Köy, Beşyol ve Karaçam Köylerinde bulunan 2B taşınmazlarının kadastro güncelleme çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydeden Nasır, maliye uzmanları tarafından belirlenecek bedellerle ilgili çalışmaların tamamlanarak söz konusu taşınmazların vatandaşlara satılması için müjdenin kısa zamanda verileceğini sözlerine ekledi.

20 BİN SEVİNÇ

45 yaşındaki emekli 2 çocuk babası Alemdar Pulat, "Sarnıç Mahallesi'nin en büyük problemi buydu. Çözüme kavuşturulması hepimizi sevindirdi. Sarnıç Mahallesi'nde 2B arazilerinden dolayı mağdur olan 20 bin kişi vardı. 20 bin kişi büyük mutluluk yaşadı" dedi. 49 yaşındaki evli 1 çocuk babası Emin Sarıcı, "Hükümet yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Büyük sevinç yaşadık" derken, 73 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Algın, "58 senedir Sarnıç'ta yaşıyorum ve 58 yıldır bu sorunla uğraşıyorduk. Uzun yıllardan beri yaşadığımız sorunun çözülmesi herkesi sevindirdi. Evlerimizin değeri 2 kat daha artmış olacak. Tapularımızı alacağız. Bundan sonraki süreçte rahatlamış olduk" diye konuştu. 41 yaşındaki Fikret Kekeloğlu, "60 yıldır bu sorunla cebelleşiyorduk. Sorunun çözülmesi sevindirdi. Babam emekli. Ben çalışmıyorum. Metrekare başına 100-150 bin civarı ödeme yapmamız gerekiyor. Ödeme yaparken devletin bize kolaylık yapmasını istiyoruz. 5 yılık, 10 yıllık ödeme planı olursa çok seviniriz. Emlak rayiç bedellerini emekli insanların kısa sürede ödemesi kolay değil" ifadesini kullandı. 40 yaşındaki pazarlamacı bir çocuk babası Murat Hayırlı, "2B arazileri ile ilgili yapılan çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Makul fiyattan emlak rayiç bedelleri ödeme kolaylığı sağlanırsa daha mutlu olacağız" yorumunu yaptı.