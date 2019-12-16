Fabrika gibi çalışan lise

anisa'nın

BUGÜN NELER OLDU

Soma ilçesinde adeta fabrika gibi çalışan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine eğitimin yanı sıra meslek öğrenme ve para kazanma imkanı da sunuyor. İlçede 62 yıldır eğitim veren okul, "Üreten okul projesi" kapsamında haziran ayında kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile protokol imzaladı. İlçedeki taşımalı eğitim veren okullar için yemek hazırlayan öğretmen ve öğrenciler, resmi kurumlar için de bayrak ve iş önlüğü dikiyor. Okul müdürü Murat Öztürk, "11 ve 12. sınıf öğrencilerimize döner sermaye kapsamında parça başına ücret ödemekteyiz" - Öğrencilerden Eylem Temizkalp: - "Üniversitede gastronomi bölümü okuyarak ilerlemek istiyorum" diye konuştu.