Lebip TIMOR: Umuda yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Son iki maçını kaybeden ve play-off hattının dışına çıkan, ilk yarının son maçını kazanıp aynı puanları paylaştığıpuansız göndermenin hesaplarını yapıyordu. Devre arasına kayıpsız ve moralli girmek isteyen İzmir ekibi taraftarının desteğine rağmen, rakibi karşısında oyuna iyi başlayamadı. İlk yarım saati golsüz geçilen maçta vites artıran Karşıyaka, 41. dakikada, uzatmalarda isegolleriyle bir anda skoru 2-0'a getirdi ve devre arasına önde girdi. Rakibe hiç pozisyon vermemişler ve yakaladıkları net skorla da ikinci yarıya moralli çıkıyordu Karşıyaka.Üstelik 52. dakikada Ofspor'dan Batuhan'ınoyun dışı kalması ile Kaf-Kaf, 1 kişi fazla oynamanın avantajını da ele geçirdi. Ancak risk alan ve Karşıyaka yarı sahasına çok adamla gelmeye başlayan Ofspor, takım 59. dakikada fark 1'e indiriyor. Maç adetadönüşüyordu. Ne var ki 78. dakikadauzatmalarda ise gocüsüile bulduğu gollerle skorugetiren Kaf-Kaf, maçın bitimine saniyeler kala taraftarlarıyla galibiyeti kutlamaya başlamıştı bile. Bu skorla 3 puanı cebe indiren yeşil kırmızılılar,umutlarını ligin ikinci yarısına taşımayı başardı.