Lebip TIMOR: Umuda yolculuk

Son iki maçını kaybeden ve play-off hattının dışına çıkan Karşıyaka
, ilk yarının son maçını kazanıp aynı puanları paylaştığı Ofspor'u
puansız göndermenin hesaplarını yapıyordu. Devre arasına kayıpsız ve moralli girmek isteyen İzmir ekibi taraftarının desteğine rağmen, rakibi karşısında oyuna iyi başlayamadı. İlk yarım saati golsüz geçilen maçta vites artıran Karşıyaka, 41. dakikada Hakan Kuş'un
, uzatmalarda ise Namık Barış'ın
golleriyle bir anda skoru 2-0'a getirdi ve devre arasına önde girdi. Rakibe hiç pozisyon vermemişler ve yakaladıkları net skorla da ikinci yarıya moralli çıkıyordu Karşıyaka.
PLAY OFF UMUDU SÜRÜYOR
Üstelik 52. dakikada Ofspor'dan Batuhan'ın kırmızı kartla
oyun dışı kalması ile Kaf-Kaf, 1 kişi fazla oynamanın avantajını da ele geçirdi. Ancak risk alan ve Karşıyaka yarı sahasına çok adamla gelmeye başlayan Ofspor, takım 59. dakikada fark 1'e indiriyor. Maç adeta heyecan kasırgasına
dönüşüyordu. Ne var ki 78. dakikada Doğukan İnci,
uzatmalarda ise gocüsü Hakan
ile bulduğu gollerle skoru 4-1'e
getiren Kaf-Kaf, maçın bitimine saniyeler kala taraftarlarıyla galibiyeti kutlamaya başlamıştı bile. Bu skorla 3 puanı cebe indiren yeşil kırmızılılar, play-off
umutlarını ligin ikinci yarısına taşımayı başardı.