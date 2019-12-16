Talihsiz kadın 8 gün dayanabildi

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BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş ilçesinde 6 Aralık günü alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı öne sürülen 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den (38) birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çiftin çocukları Osman, durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i hastaneye götürdü. Müdahalenin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, geçtiğimiz gece beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak. Öte yandan gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.