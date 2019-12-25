Müfettişler hakim karşısına çıktı

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İzmir Çiğli'de okul servisinde unutulup yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 maarif müfettişinin hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K., Alperen Sakin'in ailesi ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S. duruşmada yer almadı. Tutuksuz sanık B.K., söz konusu kurumda denetim yapmadığını ileri sürdü. Grup sorumlusu olarak çalışma organizasyonu yaptığını anlatan tutuksuz sanık, "Arkadaşların yaptıkları denetim sonucu bana verdikleri raporları imla, noktalama ve maddi yönden inceleyip herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol edip denetim raporunu milli eğitim müdürlüğüne sunuyordum. Ailenin acısını paylaşıyorum. Benim eylemim ile ölüm olayı arasında herhangi bir illiyet bağı yoktur" dedi. Alperen'in annesi ve babası ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Hakim dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.