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Öz: , Ege’nin medarı iftiharı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Öz: Denizli, Ege’nin medarı iftiharı
DENİZLİ'DE 3 gün sürecek ziyaret ve toplantılar için kente gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Abdurrahman Öz'ü ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, "Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Denizli'ye elbirliği ile hizmet edeceğiz" dedi. Denizli Büyükşehir'in 4'üncü AK Parti dönemini yaşadığını belirten Öz, "Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda, Ege Bölgemizin AK Parti belediyeciliğinde medarı iftiharı. Başarılı çalışmaları var. Osman Zolan Başkanımız oylarını artırarak başkan seçildi. Bu çerçevede kendisini tekrar tebrik ediyorum. Büyükşehirimizin, Osman Zolan başkanımızın yanında olacağız, projelerini destekleyeceğiz. Beş yılın sonunda da başarılı hizmetlerimizle Denizlili hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.
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Öz: Denizli, Ege’nin medarı iftiharı
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