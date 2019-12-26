Torbalı’da yeni bir marka daha doğdu

BUGÜN NELER OLDU

1977 yılında kurulan ve 2000'li yılların başına kadar arıcılık ve tarım ile uğraşan çiftçilerin çatı örgütü konumunda olan S.S. Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeniden ayağa kalktı. Kooperatifin başına geçen 41 yıllık eğitimci Hüseyin Şimşek çalışmalarına hızla başladı. Kooperatif üyesi arıcıların ürettiği 16 ton çam balı, Atatürk Orman çiftliğine satıldı. Satışa, Torbalı Ticaret Odası (TTO) da destek oldu. Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan bir protokol imzalandı. İlçenin balı TORBAL'ın markalaştırıp aracısız bir şekilde satışa sunulacağı belirtildi. 2013 yılında Torbalı zeytin kolonyasını ürettirip ilçenin markası haline getiren Torbalı Ticaret Odası'nın, Torbalı'nın balını da ilçenin markası haline getirmeyi hedeflediği öğrenildi. 'İlçenin yerel değerlerine sahip çıkıyoruz' sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Zeytin kolonyası ilçemizin sembolü oldu. Şimdi de ilçemize adını veren balımızı ulusal arenaya çıkarmak istiyoruz. İlçenin ilk tarımsal kooperatifini destekleyeceğiz. Özellikle tarımsal üretimlerimizi işleyip sanayi ürünü haline getirebilirsek işte o zaman gerçek kalkınmayı yakalarız. Tarıma dayalı sanayimizin güçlenmesi için tarımsal üretimimizin artması lazım. Köylümüze destek olup şehirlerde yaşayan vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlayabiliriz" dedi. İlk sevkiyatın heyecanını yaşayan Kooperatif Başkanı Hüseyin Şimşek de, ilçede üreticinin haklarını koruyarak daha iyi kar elde etmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kooperatif olarak üreticinin ürünlerini araya aracı firma, şahıs girmeden satmayı hedefliyoruz. Çeşitli kurumlarla yaptığımız görüşmelerle bu yıl bal üreticilerinin aracı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Torbalı Ticaret Odası Başkanı bize çok destek oluyor. TTO ile el ele verip TORBAL markasını ilçenin sembolü haline getireceğiz. 16 tonluk ilk balı sevkiyatımızı aracısız bir şekilde Torbalı Ticaret Odası Başkanının desteği ile gönderdik. Kooperatifimizi yeniden ayağa kaldırıp markalaşma çalışması başlatacağız" dedi.