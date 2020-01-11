Çevre katliamına bakanlık el koydu

Bin adet mandalina ağacını kesen ve Menemen Parkı içinde çınarlık ağaçları kafe yapmak için yerinden söken Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çevre katliamı sürüyor. Belediyeye bağlı vidanjörler, foseptik atıkları Gediz Nehri'ne dökülen derelere boşalttı. Konuyu Sabah Gazetesi, "CHP'li Belediye Gediz Nehri'ne Lağım Boşalttı" başlıklı haberiyle dün gündeme taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük yetkilileri sorumluluk hakkında işlem başlatıldığını açıklarken, atık boşaltılmasının tespiti halinde ise belediyeye idari para cezası kesilecek.Geçtiğimiz gün gazetemizi ziyaret eden Menemen Belediyesi'nin yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Haberin yayınlanmasının ardından aynı yetkililer, görüntülerin belediyeye ait olmadığı iddia ederek çark etti.Bu tutumun CHP'li belediyelerin klasik tutumu olduğunu belirten AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Zaten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ne zaman geri adım atmış. Hatalı olmuş haksız olmuş onlar için hiç önemli değil. Tam bir çevre katili ve doğayı sevmeyen bir başkanın bunu kabullenmesini beklemiyorduk. Nasıl ki bin tane ağacı keserken sesini çıkarmayan ve kendine gelen tepkilere sessiz kalan Aksoy, yine en iyi bildiği şeyi yapıyor. Kendine bu işin içinde ki kalkıp ben sorumluları bulup cezalandıracağım bile demiyor. Menemen ilçesi Başkan Serdar Aksoy'dan çektiği zulmü daha önce çekmedi. Artık yeter artık birinin başkanı durdurması lazım. Menemen'i yavaş yavaş kurutuyor mahvediyor" dedi. Menemenli Halil Yılmaz, "Belediyenin işi gücü kalmadı bizim yediğimiz meyve sebzeye kaldı. bir başkan ve o başkanın çalışanları nasıl böyle bir şey yapabilir. Tarım suyunda kullanılan Gediz Nehri'ne dökülen bir dereye foseptik atık boşaltmak insanın ne aklına ne vicdanına uygun değil" dedi. Biz belediye başkanımıza güvenemiyorsak kime güveneceğiz diyen İrfan Gülbakan, "Belediyeye bağlı vidanjörlerin sabahın ilk saatlerinde gizli gizli atıkları dereye boşaltması nasıl bir olaydır. Hiç bir açıklaması olmadan İnsan sağlığıyla oynayan vidanjörlerin transfer tesisine gitmesi bu kadar mı zor" dedi.

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