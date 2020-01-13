Efes Antik kenti’nde ziyaretçi patlaması

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UNESCODünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğruyor. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken Efes Ören Yeri'ni geçen yıl 1 milyon 810 bin 791 kişi ziyaret etti. Antik Çağ'ın Anadolu başkenti olan ve eşsiz mimari eserleriyle binlerce yıldır ayakta kalan Efes'e ziyaretçilerin 1 milyon 69 bini ücretli, 274 bini ise Müzekart ile giriş yaptı.Efes'in en düşük ziyaretçi aldığı ay, 53 bin 505 ile ocak oldu, ağustos ayında ise 231 bin 189 ziyaretçi sayısıyla en yoğun dönem geçirildi. Antik kenti gezmek isteyenlerin tümü yıl boyu toplam 32 milyon 75 bin 769 lira ödedi. Antik kent teki Yamaç Evleri'ni 114 bin 694, Selçuk'taki Efes Müzesi'ni ise 104 bin 143 kişi, St. Jean Ören Yeri'nin sayısı ise 210 bin 243 oldu.