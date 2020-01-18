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Bağdat’tan ’ye şifa bulmaya geldi

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Bağdat’tan Denizli’ye şifa bulmaya geldi
IRAK'TA yaşayan Bağdat doğumlu 47 yaşındaki Qays Salih Ahmed spor yaptığı sırada ters hareketten dolayı omuz kaslarında yırtılma oluştu. Irak'ta çare bulamayan Salih Ahmed Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarını tercih etti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay ile Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya'nın müdahaleleri ile sağlığına kavuştu. Dr. Arif Süleyman Hatay uyguladığı tedavi yöntemi ile 47 yaşındaki hastanın şiddetli ağrılarına son verdi. Geçirdiği ameliyatlardan sonra ağrılarının azaldığını dile getiren Salih Ahmed, "Doktorlarım Arif Süleyman Hatay ve Özgür Kaya'ya hem ilgilendikleri hem de beni sağlığıma kavuşturdukları için çok teşekkür ederim, özellikle omuzumda oluşan yırtık yüzünden gece uyutmayan şiddetli ağrılarla baş ediyordum" dedi. Salih Ahmed, Dr. Hatay'ın yönlendirmesi ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı.
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Bağdat’tan Denizli’ye şifa bulmaya geldi
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