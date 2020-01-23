Sezen’in babası adalet istiyor

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde 16 Eylül'de Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a (23) yolun karşısına geçmek isterken, Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asli ve tam kusurlu bulunan Vehbi B. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Vehbi B. için istenen tutuklama talebini reddederken, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirerek olay yerinde yeniden keşif yapılmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.Traktörü sürücüsü Vehbi B. için yaptıkları tutuklama talebinin kabul edilmemesinin ardından Sezen'in babası Metin Zambak, olayda birçok ihmalin bulunduğuna dikkati çekti. Mahkemenin verdiği kararın kendilerini derinden yaraladığını belirten Zambak, "İlk duruşmada mahkemenin tutuklama kararı vermesini beklerken traktör sürücüsünün ev hapsinin kaldırılması bizi derinden yaraladı. Şoförün ehliyeti o traktörü kullanmaya yeterli değil. Bu durum bizi derinden üzüyor" dedi. Kazada 'olası kast' bulunduğunu savunan Zambak, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Zambak, "Bir başkasının da başına benzer gelmesi durumunda emsal kararın çıkması için her şeyi yapacağım. Adalete güvenmek istiyorum. Sezen'i kaybettikten sonra hiçbir hayalimiz ve umudumuz kalmadı. Bir noktadan sonra kendi acılarımızı bir kenara bırakıp başka insanlar bu tarz acılar yaşamasın diye mücadele veriyoruz" dedi.

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