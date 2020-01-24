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3 bin 500 öğrenci çocuk şenliğinde buluştu

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
3 bin 500 öğrenci çocuk şenliğinde buluştu
Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle beraber Uşak Belediyesi minikler için tatilde keyifli zamanlar geçirebilmesi adına 'Bilim Sanat Çocuk Şenliği' düzenledi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere rekor sayıda çocuk katıldı. Çocukların eğlencesine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner de eşlik etti. Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, etkinlikleri düzenleyen Uşak Belediyesi'ne teşekkür etti. 5 gün süren etkinliklere yaklaşık 3500 çocuk katıldı. Başkan Çakın: "Uşak Belediyesi olarak çocukların gelişimi için bu tarz etkinlikler düzenlenmeye devam edeceğiz" dedi.
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3 bin 500 öğrenci çocuk şenliğinde buluştu
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