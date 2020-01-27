Selçuk’ta işçi kıyımı mahkemeye taşındı

İzmir'deki CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalar devam ediyor. İzmir Gaziemir Belediyesi'nin uzun zamandır belediyede görev yapan 21 sözleşmeli memurla 2020 için sözleşme yenilememe kararı almasının ardından bir diğer CHP'li Selçuk belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'de dört sözleşmeli memur ile sözleşmelerini yenilememe kararı almıştı. Bu karar 13 Aralık'ta memurlara tebliğ edildi. Önce belediyenin bağlı bulunduğu sendika ile başkan Sengel bir araya geldi. Toplantı sonrasında da olumsuz çıkan karar ile memurların 1 Ocak 2020 tarihinde sözleşmeleri yenilenmeyerek fesh edildi. Evine ekmek götüremeyen ve suçsuz günahsız yere işten çıkarılan sözleşmeli memurlar buna bir anlam veremedi. AK Parti'ye sempati duydukları için işten çıkarıldıklarını öğrenen suçsuz günahsız işçiler şimdi de işe geri dönmek ve haklarını aramak için mahkemeye başvurdu.Göreve geldiği günden bu yana 4 sözleşmeli memur ile 20'ye yakın kişiyi işten çıkaran Selçuk belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bahanesi ise hep bütçe küçülmesi oldu. Ama boş durmayan Sengel, seçim zamanı oy toplamak için söz verdiği gibi CHP ve İYİ Parti'ye yakın 20'den fazla ismi işe aldı. Aynı zamanda avukat olan Başkan Filiz Sengel, hukuki bir olumsuzluk yaşamamak için belediye bünyesinde yeni birimler kurdurttu. Selçuk Belediyesi Fen İşleri'nde 3 yıldır çalışan inşaat mühendisi Sedat Girbiyanoğlu, "Bize ilk başta bütçe kısılmasından kaynaklı dediler. Ama daha sonra böyle olmadığını öğrendik. Bizim çıkarılışımızda ki tek neden siyasiymiş. Herhangi bir şekilde bu işin bütçeyle alakası yok. Seçimi kazandıktan sonra çıkardığı kişiden daha fazlasını belediyeye yine aldı. En son benimle birlikte üç inşaat mühendisi bir sanat tarihçisi işten çıkardı. 1 Ocak'ta resmen işimize son verildi. Ben yeni evliydim ve düğünümüzü daha 6 ay önce yapmıştık. Yasal haklarımızı aramak için mahkemeye başvurduk" dedi.İşten çıkarılan sözleşmeli memur Sedat Girbiyanoğlu, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden önce Selçuk'u ziyaret etmişti. Otobüsün üstünde halka seslenirken belediye de hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını söyledi. Hatta bunun için namus ve şeref sözü vermişti. Şimdi ben soruyorum CHP'li belediye başkanı suçsuz günahsız çalışanları işten çıkarırken, Kılıçdaroğlu'nun sözleri hiçe mi sayılıyor?" dedi. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş, "Klasik CHP mantığı devam ediyor. Bunca işçiyi, sözleşmeli devlet memurunu ve personeli çıkarıp kendine yakın insanları işe almak ne kadar doğrudur. Bu masum insanların günahı Kılıçdoroğlu başta olmak üzere belediye başkanınındır. Mahkemeye başvurdular. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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