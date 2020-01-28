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tatilde spora koştu

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Gençler tatilde spora koştu
GENÇLIK ve Spor İzmir İl Müdürlüğü ve Karabağlar Kaymakamlığı'nın destekleriyle GSB Karabağlar Gençlik Merkezi'nin organize ettiği "Gençlik Şöleni" yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Yaklaşık 2000 genç ve çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte voleybol, basketbol, futbol, badminton, bocce, masa tenisi, matrak, okçuluk, halat çekme, çuval yarışlarının yanı sıra çeşitli spor dalları ile ilgili parkur ve istasyonlar kuruldu. Gençler ve çocuklar keyifli vakit geçirmeleri için ortam hazırlanmış oldu.
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Gençler tatilde spora koştu
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