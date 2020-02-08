İzmir’de suç örgütü çökertildi: 115 gözaltı

İzmir polisi tarafından iki adi suç örgütüne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 16 ilde gözaltı kararı verilen 171 şüpheliden 115'i yakalandı. Dev operasyona toplam 1100 polis katıldı. Helikopter desteğinin de olduğu operasyonda 12 tane polis köpeği de kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 7 tüfek, 7 el telsizi, değişik miktar ve çeşitte uyuşturucu, uyuşturucuyu kullanmak için hazırlanmış aparatlar ele geçirildi. Örgüt üyelerinin çoğunluğu Menderes kırsalındaki çiftlik evinde yakalandı. Örgüt üyelerinin haberleşmek için kullandıkları telsizlere el konuldu. Polis operasyonu sırasında çete üyeleri evdeki silahları korkudan balkon ve pencerelerden aşağı attı.İzmir'de yaralama, işyeri kurşunlama, kundaklama gibi çok sayıda olaya karışan çete üyelerinin Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Bugüne kadarki en büyük çete operasyonlarından biri gerçekleştirilirken, firari durumdaki diğer zanlılara yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Çete üyeleri geçtiğimiz günlerde Serkan Kurtuluş'un talimatıyla Urla'da üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra CHP'den İzmir Milletvekilliği yapan avukat Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın arabası ve işyerinin kurşunlanması olayına karışmıştı. Bayraklı'da 2017 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden işadamı Gökhan Kalıpçı'yı da Sarkan Kurtuluş azmettirip Nadir Sönmez'e öldürtmüştü. Öte yandan Serkan Kurtuluş ismi AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsinde öldürülmesi olayı ilgili de gündeme gelmişti. Türkiye'nin İnterpol aracılığıyla Gürcistan'dan iade talebi bulunduğu Serkan Kurtuluş, iki ülke arasında iade anlaşması olmadığı için verilmedi.

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