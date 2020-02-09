‘Kimden yanasın?’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e kurmak istediği katı atık bertaraf tesisinin yankıları sürüyor. Büyükşehir Beledişe Meclisi'nde Ocak ayında tesis için yapamı için onay alınmasının ardından, bölge sakinlerini tepkilerine rağmen CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çöp tesisine yeşil ışık yaktı. Menderesliler'in çöp tesisine karşı çıktıklarını net bir dille belirtmesinin ardından hem vatandaşları ikna etmek hem de Başkan Kayalar'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak adına, Büyükşehir Belediyesi yapılacak tesisin birebir aynısı olan Ankara Mamak'taki katı atık yönetim tesisine gezi düzenledi. Başkan Kayalar, Gölova Mahallesi'nde bölge halkı ile toplantı düzenledi. Köy kahvehanesinde düzenlenen toplantıda vatandaşları ikna edeceğini düşünen Başkan Kayalar, halktan gelen tepkiler ile adeta neye uğradığını şaşırdı. Toplantıya katılan köylüler; "Bizi önce başkan sattı" diyerek Başkan Kayalar'a tepki gösterdi. Sözleri sık sık vatandaşlar tarafından kesilen ve zor anlar yaşayan Başkan Kayalar'a "Siz bizden yana mısınız yoksa çöp tesisi kurulmasından yana mı?" diye soran köylüler, toplantı boyunca sık sık köye çöp tesisi kurulmasını istemediklerini yineledi.

CHP'YE AKLIM ERMİYOR

Çöp tesisine gelen tepkilerden sadece Başkan Kayalar değil mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)de nasibini aldı. Toplantı sırasında söz alan bir vatandaş, "Benim aklım bu CHP'ye hiç ermiyor. İstanbul'da yapılmak istenen Kanal İstanbul'a katliam diyor. Öte yandan bu tarafta yapılmak istenen çöp tesisine destek veriyor. Anlamadım gitti" dedi. Gergin ortamda geçen toplantıda Başkan Kayalar'ın tepkileri kırmak için ortaya sürdüğü iş vaadi de kızgın köylüleri sakinleştirmeye yetmedi. Kurulacak tesiste en az 250-300 kişinin istihdam edileceğini söyleyen Kayalara köylüler, "Buranın halkı tarımla uğraşıyor. Çöpten anlamaz. Doğamıza dokunmayın" dedi. Köylülerin tüm ısrarlarına rağmen Kayalar, Büyükşehir'in düzenlediği geziye katılacağını söylemesi üzerine vatandaşlar; "Eğer bu çöp tesisine karşı gelirsen hepimiz senin arkanda oluruz. Eğer gelmezsen karşında dururuz. Biz senden ne yol ne de başka bir hizmet istiyoruz. Bu köye, doğasına dokunmayın yeter" dedi.

'HALK OYLASIN'

Bir diğer vatandaş ise, "Eğer siz bizim yanımızda olsaydınız, mücadelemize destek verseydiniz bugün bu toplantıda sizin oturduğunuz yerde Tunç Soyer olurdu. Siz de bizi savunmak için bizim yanımızda dururdunuz" diye konuştu. Belediye Başkanı ve muhtarların seçilerek iş başına geldiğini hatırlatan köylüler, "3-4 sene sonra yine seçim olacak. O zaman hangi yüzle gelip bu köyden oy isteyeceksiniz? İnsanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Halk oylaması yapın. Menderes'te hiç kimse bu tesisi istemiyor"dedi. Toplantı boyunca köylü vatandaşların ellerinde üzerinde çöp tesisine karşı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdıkları gözlendi.