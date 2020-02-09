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’da eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
TTO’da deprem eğitimi verildi
TORBALI Ticaret Odası (TTO), AFAD uzmanlarının katılımı ile "Temel Afet Bilinci ve Deprem" semineri düzenledi. Seminerde bu alanda yaptıkları başarılı çalışmalarla bilinen AFAD Uzmanları Yüksek Jeoloji Mühendisi Heval Yarıtaş Çetin ve Sivil Savunma Uzmanı Ali İhsan Körpeş konuşmacı olarak katıldı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Son günlerde yaşadığımız doğal afetler gösteriyor ki bu tarz seminerlere her bir bireyin katılması gerekiyor. Torbalı 1. derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Yapılarımız depreme hazır olmalı. Bireysel olarak da her birey deprem eğitimi almalı" dedi. Jeoloji Mühendisi Heval Yarıtaş Çetin ise, "Biz AFAD olarak gerçekleştirdiğimiz bu tür eğitimlerle afete hazır bilinçli toplumlar oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
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TTO’da deprem eğitimi verildi
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