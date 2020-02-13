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yaşayan ve NCL (beyincik erimesi) hastası olan 3,5 yaşındaki Meryem ve ailesi Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Vali Deniz, minik Meryem için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Ziyarette baba İbrahim Karaman ile anne Sevnaz Karaman, kızları Meryem'in yurt dışından ithal edilen ve 3 aylık 1 milyon lira olan ilacının temin edilebilmesi için yardım kampanyası başlatılmasında destek olan Vali Ahmet Deniz'e teşekkür etti. Vali Deniz, "Çocuklarımızın sağlığı hepimiz için önemli. Meryem'in tedavisi ve bakımında sizlerin yanındayız. Yardım kampanyasını Valilik olarak 10 bin lira ile başlatıyoruz. Manisalı hayırseverlerimizin de destek olacağına eminim" dedi.