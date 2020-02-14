BASKİ'den altyapı yatırımı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su Kanalizasyon İşletmesi (BASKİ), yatırımlarına devam ediyor. BASKİ ekipleri son olarak 4 milyon 500 bin liralık bir yatırımla ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Aliçetinkaya'nın Yunus Emre Parkı sahilindeki kanalizasyon taşkınlarına son vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda; ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerindeki BASKİ Ayvalık İşletmesi Terfi Merkezi önünde başlayan çalışmaların; Yunus Emre Parkı sahilinden geçirilerek, Gönül Yolu Köprüsü'ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik yeni bir hat çekilmesiyle tamamlanacağı öğrenildi. AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Özellikle yaz aylarında bu Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki kanalizasyon şebekesinin bu denizimize verdiği kirlilik hepimizin malumudur. Bu konuda BASKİ ekiplerimizin uzun süredir yaptıkları etütlerin ardından bu bölgedeki sorunu tespit edildi ve bugün ilk kazma vurularak düğmeye basıldı" dedi. Projenin Ramazan Bayramı öncesine kadar tamamlanacağı öğrenildi.