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Göz göz üçlük attı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Göz göz üçlük attı
Süper Lig'de Göztepe, Konya'da coştu: 1-3. 34. dakikada Shengelia'nın pasında ceza sahası içerisinde topu göğsü ile kontrol eden Ömer Ali'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 39'da korner çizgisine inen Napoleoni'nin pasında altıpas içerisinde topla buluşan Serdar Gürler'in bekletmeden vuruşunda fileler sarsıydı: 1-1. 60'ta kaleci Serkan'ın ceza sahası içerisinde Napoleoni'yi düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 'VAR incelemesinde ofsayt olduğu belirtilmesi üzerine penaltı iptal edildi. 69'da Napoleoni'nin ortasında Mak'ın uzaklaştıramadığı topu Castro ağlarla buluşturdu: 1-2. 74'te Serdar Gürler'in pasına hareketlenen Halil Akbunar'ın aşırtma vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 1-3.

İ.H. KONYASPOR-GÖZTEPE: 1-3
STAT: Konya Büyükşehir Belediye GOLLER: Dk. 34 Ömer Ali / Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 69 Castro, Dk. 74 Halil Akbunar SARI KARTLAR: Guilherme, Jevtovic İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı 4, Skubic 5, Ali Turan 4, Uğur Demirok 5, Guilherme 5, Jevtovic 4 (Dk.62 Mak 4), Jonsson 4 (Dk.71 Hadziahmetovic 4), Shengelia 7, Milosevic 6, Ömer Ali 5 (Dk.66 Hurtado 5), Bajic 5 GÖZTEPE: Göktuğ 8, Gassama 6, Alpaslan Öztürk 7, Titi 7, Berkan 6, Castro 7 (Dk.84 Borges ?) , Soner Aydoğdu 6, Serdar Gürler 8 (Dk. 88 Mossoro ?), Napoleoni 7, Halil Akbunar 8, Wilczek 6 (Dk.72 Jerome 5) HAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

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Göz göz üçlük attı
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