Göz göz üçlük attı

S
üper Lig'de Göztepe, Konya'da coştu: 1-3. 34. dakikada Shengelia'nın pasında ceza sahası içerisinde topu göğsü ile kontrol eden Ömer Ali'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
39'da korner çizgisine inen Napoleoni'nin pasında
altıpas içerisinde topla buluşan Serdar Gürler'in
bekletmeden vuruşunda fileler sarsıydı: 1-1.
60'ta kaleci Serkan'ın ceza sahası içerisinde Napoleoni'yi
düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını
gösterdi. 'VAR incelemesinde ofsayt olduğu belirtilmesi üzerine penaltı iptal edildi.
69'da
Napoleoni'nin ortasında Mak'ın uzaklaştıramadığı
topu Castro ağlarla buluşturdu: 1-2. 74'te Serdar Gürler'in pasına hareketlenen Halil Akbunar'ın aşırtma vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 1-3.
İ.H. KONYASPOR-GÖZTEPE: 1-3
STAT: Konya Büyükşehir Belediye GOLLER: Dk. 34 Ömer Ali / Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 69 Castro, Dk. 74 Halil Akbunar SARI KARTLAR: Guilherme, Jevtovic İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı 4, Skubic 5, Ali Turan 4, Uğur Demirok 5, Guilherme 5, Jevtovic 4 (Dk.62 Mak 4), Jonsson 4 (Dk.71 Hadziahmetovic 4), Shengelia 7, Milosevic 6, Ömer Ali 5 (Dk.66 Hurtado 5), Bajic 5 GÖZTEPE: Göktuğ 8, Gassama 6, Alpaslan Öztürk 7, Titi 7, Berkan 6, Castro 7 (Dk.84 Borges ?) , Soner Aydoğdu 6, Serdar Gürler 8 (Dk. 88 Mossoro ?), Napoleoni 7, Halil Akbunar 8, Wilczek 6 (Dk.72 Jerome 5) HAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu