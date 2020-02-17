Bayraklılı tekvandocular milli takımda

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TÜRKIYE Taekwondo Federasyon'nun ev sahipliğinde İstanbul'da 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 52 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 sporcu katıldı. Milli formayı terleten Bayraklılı Buket Arslan, Elif Ece Burhan, Ece Eren, Yaren Şahinsoy, Yağmur Özdemir, Aşkın Çetin, Esad Kayan ve Ömer Tekin performanslarıyla göz doldurdu. Milli sporcu olmanın gururunu yaşayan başarılı gençler gelecek için ümit verdi. Sporculardan Ömer Tekin şampiyonanın 'High Kick' dalında birinci oldu. 18-30 yaş erkek takım kategorisinde de yarışan başarılı sporcu, takım arkadaşı Esad Kaya ile birlikte bu kategoride ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri Süleyman Büke ile Ali Demirci, hedeflerinin gelecekte daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi.