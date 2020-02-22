Çetin, yürümek için destekleri bekliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Yıldız çiftinin 3 çocuklarından biri olan Çetin Yıldız (15), 6 aylıkken dünyaya gelerek, doğum sonrası 3 ay kuvözde kaldı. 3 yaşına gelen oğullarının serebral palsi hastası olduğunu fark eden aile, o günden beri Çetin'in iyileşmesi için maddi imkanlarını da zorlayarak mücadele etti. Ellerini, ayaklarını kullanabilmek için sayısız ameliyat geçiren Çetin, hayata tutunmak için çok çabaladı. Aldığı fizik tedavileri sayesinde ilerleme sağlayan Çetin, masrafların yüksek olmasından dolayı tedaviyi devam ettirmekte zorlanıyor.Girne Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Çetin'in arkadaşları, onun tedavisine katkı sunmak için 5 Mart'ta bir konser düzenlemeyi planlıyor. Karşıyaka'daki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konsere ünlü isimlerin de gelmesini isteyen Çetin annesi Nurcan Yıldız, oğlunun tedavisi için bunun önemli olduğunu belirtti. Nurcan Yıldız, "Çok mücadele verdik. Çok ameliyat geçirdi. En son geçen eylül ayında kas gevşetme, ayak şekillendirme ameliyatı oldu. Çetin'in doktorları yürüyebileceğini, bunun da düzenli tedavilerle olabileceğini söyledi. Biz bir yere kadar gelebildik. Tedavi süreci ciddi maliyetler gerektiği için her defasında başa dönüyoruz. Şu anda da Çetin'in okul arkadaşları konser düzenleyecek. Çetin'in sesini biri duyup elimizden tutsun, oğlum artık yürüsün istiyorum. Tek isteğim oğlum yürüsün" dedi. Çetin Yıldız ise, "Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Ben Haluk Levent'in bu konsere gelmesini çok istiyorum. Onu çok seviyorum, şarkılarını da çok seviyorum. O görür de gelirse çok mutlu olurum. Yürümek istiyorum" dedi. Masrafların yüksek olmasından dolayı tedaviyi devam ettirmekte zorlanan aile, yardımseverlerden destek bekliyor.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ