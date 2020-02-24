Bergama ve Kınık istedi, devlet yaptı

Bergama'da ise birçok projenin yanında şehir stadyumunu taşıyıp yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Selinos Deresi'ni de ıslah edip, turizme kazandırılması için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz

Önceki gün Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Kınık ve Bergama ilçelerinde vatandaşa müjdeler verdi. Kınık'a okul, hastane ve TOKİ konutları yaptıklarını, vatandaşları doğalgaz ile tanıştırdıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapımı için bizzat talimat verdiğim halk eğitim merkezi ve öğretmenevi projesi bitiyor. 6 ay sonra bitecek. 75 yataklı oda, toplantı salonu, derslikler bulunuyor. Çocuk şehri projemizin de yapımı sürüyor. Aliağa- Çandarlı-Bergama İZBAN hattı ihale aşamasında. 200 milyon TL'lik Kapıkaya barajını yatırım programımıza aldık. Tarım kredi kooperatifleri marketlerinden birini Kınık'ta faaliyete geçiriyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, Bergama'da yaptığı konuşmasında da, Tarihi kent Bergama için iki önemli projenin müjdesini verdi. Şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılacağını ifade eden Erdoğan, Selinos Deresi'nin ıslah edilip, turizme kazandırılması için de çalışmaların başlayacağını halka müjdeledi.



KINIK ŞAHA KALKTI

İLK önce Kınık Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslendi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'den övgüyle bahseden Erdoğan, "Belediye Başkanımız Sadık Doğruer kardeşim 2014'ten beri size aşkla tutkuyla hizmet ediyor. Biz her zaman yanındayız, arkasındayız. Bakan ve milletvekili arkadaşlarım olarak tüm tecrübe ve imkanlarımızla yanındayız. Kendisini kutluyoruz. Sadık kardeşimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Kınık'ta okul, hastane yapımını tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu; "Kınık'ta 24 derslikli imam hatip lisesi, meslek yüksekokulunun 12 derslikli ek binası ile anaokulunun yapımı bitti. 25 yataklı Kınık Devlet Hastanesi'ni de tamamlanarak hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 276 konutun da hak sahiplerine teslim ettik. Bir başka önemli proje de ilçemizi doğalgaz ile buluşturduk. Merkez mahalleler ve Poyracık mahallemizde toplam 2 bin hane doğal gaz kullanmaya başladı. Seyir terasları, çok amaçlı salonlar, kafe ve restoranların bulunduğu Delez Yaşam Vadisi'nin yapımında sona gelindi. Haziranda vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca Kınık Maden Şehitleri Parkı, taziye evi, çok amaçlı salon ile 7 halı sahayı hizmete açtık. Talimatını verdiğim ve takibini yaptığım Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi projesi inşasının da devam ediyor. Bu yapılar 6 ay sonra tamamlanacak. Proje içesinde 75 yataklı oda, bin kişilik çok amaçlı salon, 320 kişilik toplantı salonu ve amfi salonu ile 6 derslik bulunuyor. İçerisinde çocuk müzesi, çocuk oyun alanı ile trafik eğitim alanları gibi sosyal tesislerin yer aldığı "Çocuk Şehrim Projesi"nin yapımı sürüyor. Aliağa-Çandarlı-Bergama- Kınık-İzban hattı ihale aşamasında. 200 milyon liralık Kapıkaya Barajı'nı yatırım programına aldık."

'İLÇEMİZ KAZANDI'

BELEDIYE Başkanı Sadık Doğruer, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kınık'a, İzmir'e verdiği değeri yatırımlarla anlatıyor. 2014 yılında vatandaşlarımıza Ankara ile Kınık arasında köprü olacağımı söyleyip oy istemiştim. 2014 yılından bu güne kadar Kınık'ta yapılan yatırımlarımızda Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere son Başbakanımız İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım ve diğer vekillerimizin desteği ile hayata geçirdik. Ben Kınık'a yapılan yatırımlarda bugüne kadar destek olan herkese ve bu günden sonra yapılacak olan yatırımlara verecekleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



BERGAMA'NIN VİZYON PROJESİ ERDOĞAN'DAN

ziyaret ettiği Bergama'da da, tarihi kent Bergama için iki önemli projenin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir stadyumunun taşınıp yerine Millet Bahçesi yapılması, Selinos Deresi'nin ıslah edilip, turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağını halka hitabında müjdeledi. Bergama'nın kısa sürede belediye hizmetlerinde hak ettiği konuma Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı. Bergama'ya eğitim alanında 192 derslikli 17 okul, 7 pansiyon yaptıklarını belirten Erdoğan, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okuluna Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarını, 3 bilgisayar laboratuvarını, eğitim- öğretim programlarının laboratuvar ve uygulama alanlarını kazandırdıklarını söyledi. Sağlık alanında 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi ile toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesinin ek binasının yapımı, Bergama ağız ve diş sağlığı merkezinin, aile sağlığı merkezinin ve toplum ruh sağlığı merkezinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı. 2002'den bugüne 152 bin Bergamalıya toplamda 140 milyon lira tutarında ayni ve nakdi yardım yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 2003 yılından bugüne kadar ilçemizde 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 adet sulama tesisini inşa ederek toplamda 7 bin 300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesini bu yıl içinde yapacağız" diye konuştu.



'GURURU YAŞADIK

CUMHURIYET Meydanı'ndan Otobüs üzerinden halka hitap eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçemizde misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Bergamamız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kış gününde bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.